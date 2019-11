J'ai fais ça pour le Cube tout à l'heure et @giusnake m'a lâchement piqué mon concept (totalement novateur je l'accorde) pour la Xbox et réclamait la même chose pour la PS2.



Voici donc une sélection de 6 jeux qui m'ont marqué à l'époque sur PS2.



Il y en a d'autres bien sur mais fallait en choisir 6.



Metal Gear Solid 3

Une mise en scène magique, des boss tellement marquant que je me souviens du nom de chacun d'entre eux. Le meilleur jeu de Kojima à mon sens, en tout cas mon préféré. Les premières heures de jeux m'avaient totalement retournées.







Ico

Le premier jeu d'un créateur que j'admire énormément, Fumito Ueda.

Le concept de jeu, l'ambiance la musique, enivrant. Avant lui je n'avais même pas imaginé qu'on puisse créer un jeu de la sorte.







Devil May Cry

Lorsque j'ai vu la première fois le boss Araignée de Lave, je n'en revenais pas. Comme si le jeu vidéo d'action venait de mettre un pied dans le futur.

Peut être ma plus grosse claque technique sur cette console.







Final Fantasy XII

Un rpg titanesque, immense et épique dans un style qui rappelait d'une certaine façon les titres des années 90. Un monde riche, une ost flamboyante, et plus d'une centaine d'heure pour en venir à bout.







Okami

Le rendu graphique couplé à un jeu d'aventure riche et généreux. Un de ces jeux intemporel qui ne vieillit plus et qui en a inspiré tant.







Odin Sphere

Pas très connu, mais ce jeu m'a tellement marqué également. On est bien avant la vague des jeux indé et Odin Sphere débarque avec son rendu artwork animé totalement bluffant et tourne sur PS2 (avec un peu de mal je l'accorde, je me souviens d'un boss dans les égouts ou on devait pas être loin du 15 fps).

Et puis ces musiques ...





Quels sont les vôtres ?



@jenicris Tu vois j'ai réussi ^^



SI quelqu'un se sent de faire la dreamcast histoire de boucler la Gen ^^;