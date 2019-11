Il y a des consoles dont ont garde un souvenir précieux et ou les jeux vous rappelles des moments très particuliers ainsi qu'un sentiment de voir le jeu vidéo poussé en avant.

A ce titre la Gamecube fut une console réellement pertinente.



Une petite sélection de 6 madeleines de Proust sur le Cube qui sont toujours rejouables avec grand plaisir d'ailleurs et ont été maintes fois reédités pour certains d'entre eux.



Resident Evil 4 et son tournant majeur dans l'action qui a fait date.



Luigi's Mansion qui fut à l'époque une réelle claque technique pour un jeu de lancement en plus d'être très amusant.



Zelda Wind Waker Que dire, jouer à un dessin animé Zelda en 2002 c'était quelque chose d'inconcevable et pourtant ...



Baten Kaitos Un peu moins connu que les autres mais tout aussi magique. Une Bo magique et un travail artistique absolument brillant.



Fzero GX Impressionnant et rapide as fuck, Fzero c'était vraiment la claque. Il faudra attendre le Wipe out ps3 pour retrouver ce sentiment de vitesse.



Et pour finir, un des premiers remakes d'ambitions Resident evil Rebirth. On constate depuis d'ailleurs que le remake est devenu une valeur sûr pour plein d'éditeurs.





Resident Evil 4

[video]https://www.youtube.com/watch?v=0F1sCjgAh60[/video]



Luigi's Mansion

[video]https://www.youtube.com/watch?v=CYhGQeBwyRk[/video]



Zelda ww

[video]https://www.youtube.com/watch?v=ba1hTY8mKwU[/video]



Baten Kaitos

[video]https://www.youtube.com/watch?v=6XgpLlqGj0I[/video]



Fzero

[video]https://www.youtube.com/watch?v=nD-fIAy2qxM[/video]



RErebirth

[video]https://www.youtube.com/watch?v=KBojNQzD8gY[/video]