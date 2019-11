Attention grosse rumeur de la journée avec l'annonce de Batman Arkham Legacy qui pourrait avoir lieu lors des Game AwardsLes dernières informations (non officielle du jeu)-Toute la Bat-famille jouable-La Cour des Hiboux-Un terrain de jeu plus grand que Arkham KnightEt je sais plus

Who likes this ?

posted the 11/28/2019 at 08:40 AM by leblogdeshacka