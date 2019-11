actualités

Un Questions/réponses avec des développeurs de Cyberpunk 2077 révèle que nous passerons moins de temps à Night City qu'avec Geralt de Riv. Cependant selon eux, CyberPunk 2077 sera plus facilement rejouable.Le scénario principal et les quêtes secondaires de Cyberpunk 2077 seront "un peu plus courtes" que The Witcher 3, selon le compte-rendu d'un utilisateur de Reddit sur une session de questions-réponses avec l'équipe CD Projekt Red.L'utilisateur révèle que les développeurs pensent que l'histoire principale sera un peu plus courte que The Witcher 3, mais que le jeu aura une rejouabilité bien plus grande.Malgré cela, les développeurs prétendent avoir travaillés uniquement sur la quête principale et les secondaires, et non sur les quêtes plus petites et les différentes rencontres.Donc pour la version finale, on ignore encore la durée de vie estimée du jeu pour faire une véritable comparaison avec The Witcher 3. Il reste tout à fait possible que Cyberpunk 2077 terminé à 100% soit finalement plus long que TW 3.Les développeurs prétendent que la rejouabilité sera élevée en raison de la structure des quêtes de Cyberpunk 2077. Pour schématisé, ils ont comparé la structure de quête de The Witcher 3 à "une seule ligne, avec un tas de branches", tandis que les "branches de CP 2077 développent elles mêmes davantage de branches, qui ont une incidence les unes sur les autres".Ainsi, les quêtes secondaires sont plus ou moins liées entre elles. Un quête peut parfaitement déboucher sur une autre et impacter le cours de plusieurs autres, et beaucoup d’entre elles sont reliées au scénario principal, probablement de manière beaucoup plus complexe que dans The Witcher 3.