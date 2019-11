Malgré une annonce difficile et une prise en main initiale qui interrogeait, Star Wars Jedi : Fallen Order a fini par convaincre la presse mais surtout les joueurs, comme en témoigne la récente déclaration d'EA et de Respawn.En effet, d'après les données internes, le titre serait le jeu Star Wars qui s'est le plus vendu en dématérialisé lors de ses deux premières semaines de commercialisation. Sur PC, le titre est carrément le meilleur lancement d'un jeu Star Wars EA sur la même période. Il semble ainsi que le rapprochement entre EA et Steam ait permis cette performance, le jeu marquant le retour de l'éditeur sur la plateforme de Valve. Vince Zampella, PDG de Respawn déclare à cette occasion :Les chiffres précis, prenant également en compte les ventes physiques, ne sont pas encore connus, mais la déclaration d'EA et de Respawn montre que les objectifs de lancement sont remplis. Reste à voir si les ventes à long terme seront suffisantes pour éventuellement lancer le développement d'un nouveau jeu.