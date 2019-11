DOCTOR JOHN





Comme d'habitude, toutes les 3/4 semaines max, je vous proposerai un drama coréen.Les gens pensent que le médecin a le devoir impérieux de sauver la vie d’un patient. Mais les choses sont différentes maintenant. Il faut prendre en compte des choses autres que sauver sa vie. La médecine moderne s'est remarquablement développée et il est tout à fait possible de sauver la vie d'une personne qui est sur le point de mourir. Mais nous devons réfléchir à la question de savoir si le fait de prolonger la vie d'un patient le rend vraiment heureux.Cha Yo Han est un médecin prometteur qui n'a besoin que de 10 secondes pour comprendre l'état d'un patient. Alors qu'il acquiert sa notoriété grâce à ses compétences exceptionnelles, il est confronté à un patient qui change toute sa vie. Kang Si Young est un médecin au cœur chaleureux. Sa famille embrasse la médecine depuis des générations. Elle tient de l'exceptionnel talent de sa mère et de la grande empathie de son père. Mais un jour, elle quitte soudainement l'hôpital. Un an plus tard, elle se rend au pénitencier pour servir en tant que médecin temporaire, et elle y rencontre un prisonnier qui était médecin. C'est un génie qui peut saisir l'état d'un patient en 10 secondes. Après l'avoir rencontré, la vie de Si Young change complètement. Et le jour de son retour à l'hôpital, elle rencontre à nouveau le prisonnier, et cette fois, il est professeur ...Dispo sur Viki : https://www.viki.com/tv/36646c-doctor-john Épisodes : 20Je vous le conseille fortement. Très bons acteurs, très bon drama.Prochain drama fin Décembre.Acheté 58€ (Amazon UK), expédié dimanche, reçu aujourd'hui, très rapide (non prime). V2 non pliable, du coup, pas de risque qu'il se casse comme la V1 qui était trop fragile.Actuellement, je joue avec le casque stéréo sans fil 2.0 Sony Blanc depuis 2ans et demi, très souvent et toujours en bon état comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai également du très haut de gamme avec l'Astro A50.Sachant que c'est l'un des cadeaux de Noël de la part de ma femme (j'ai également eu la megadrive mini à 61€), je joue le jeu et je testerai ça en Décembre :