Bonsoir à tous, je poste ce petit message histoire de me présenter rapidement.



A la base je ne suis pas trop forum (tout du moins je ne le suis plus trop depuis fort longtemps) par contre je lis pas mal de sites de jv anglais et fr pour l'actu dont Gamekyo. Quand je crée un account c'est souvent pour des questions techniques ou des choses du genre. Ce que j'ai fais ici pour Shenmue 3 il y a quelques jours maintenant. Mais entre temps j'ai posté quelques messages et je me suis un peu pris au jeu. Du coup je me fend d'un petit post de présentation histoire de dire bonsoir à la commu Gamekyo.



Je joue depuis assez longtemps au jv, j'ai quelques styles de prédilections comme les jeux d'aventures et les rpg.



En vrac aussi quelques jeux du cœur :

Bloodborne, Super Metroid, World of Warcraft, Zelda botw, Ico, FFVII, Resident Evil Rebirth, Shining Force, Mass effect ...

En ce moment j'ai une config PS4pro, Switch et PC et je joue à Death Stranding comme beaucoup de gens je pense.



Voila, bonne soirée à tous !