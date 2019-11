Je rentre puis me lance devant le jeu et j'ai déjà fini la 3ème arènes et toujours pas d'équipe type



La mienne actuellement

Ceux qui vont sûrement rester jusqu'à la fin.

- Scolocendre

- Corvaillus

- Gorythmic



Et ceux que j'ai pour les faires évoluer (pokedex) donc je ne pense pas qu'il reste mais pas sur.

- Statitik

- Coupenotte

- Opermine



PS : je préfère privilégier les Pokémon que je ne connais pas.

(Même si là Coupenotte je connais déjà mais je ne savais pas quoi mettre, pour éviter de faire doublon avec un autre membre de mon équipe.)



Et vous quelle est votre équipe ?



PS : Je ne suis pas stratégique et ne fait pas de combat en ligne.