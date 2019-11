Salut a tous, comme vous pouvez le lire dans le titre, ce petit post sera consacrée à ce défaut que comporte la Switch et qui bien sur m'affectealors voila je suis en possession d'une Switch depuis le 11Novembre (acheter sur la Fnac le 11 reçu le 14) 2019, une "V2" si je puis dire, donc il y a 15 jours, et je rencontre déjà ce soucis, du joy-con drift, c'est a dire que le joystick bouge tout seul en position initiale, le gauche bien sur, sur Zelda c'est injouable parfois et Pokémon, les menu sont ingérable, exemple tout bête,juste sélectionner une pokeball c'est un calvaire tant la sélection défile et vous aurez vite fait de lancé une master ball si vous faite pas gaffe.Enfin bref, alors je ne vais pas bricoler quoi ce soit, je vais simplement utiliser la garanti, est pour cela si vous avez des Avis et conseil, genre SAV Fnac ou Nintendo,ou si sa vous est déjà arrivé, je suis toute ouïe.