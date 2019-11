Le 22 novembre dernier, Famitsu à organiser un tournoi sur Smash Bros et 8 sociétés random ont été sélectionnés pour y participer.L'une d'entre elle retiendra l'attention car il s'agit de Sony Interactive Entertainement qui a accepté d'y participer.Les employés de SIE présents n'ont d'ailleurs pas hésité à faire savoir qu'ils aimeraient voir dans Smash Bros Toro et Kuro, leur mascotte.Un résumé du tournoi en vidéo:Je trouve que c'est une chouette initiative, dommage que MS japon et Nintendo n'ont pas participer