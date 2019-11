Microsoft

Salut à tousDepuis un moment je me tâte à changer ma TV, et là j'ai vu des offres qui me plaisent bien.Seulement à plusieurs reprises on m'a dit de me méfier car le HDR n'est pas systématiquement compatible avec les consoles, et que dans certains cas les One X et PS4 Pro ne le prenaient pas en compte. Malheureusement je ne trouve rien à ce sujet sur le net à part des explications pour activer le HDR sur les prises !!Deuxièmement j'ai regardé un peu les 3 formats : LED, QLED et OLED. Les LED sont carrément moins cher, mais perdent un peu en couleur, et surtout dispose d'un noir plus fade que les 2 autres. Le OLED est apparemment le meilleur mais coute une blinde et il aurait des soucis de rémanence d'image (notement les indications qui restent statiques à l'écran comme les compteurs de vitesse, les barres de vie, ...) ...Est ce qu'il y a des connaisseurs en TV (des vrais) pour m'aiguiller là dessus car c'est une horreur quand on est pas vraiment dedans, le pire c'est que certains se contredisent, genre un de mes potes à acheté un OLED pour le jeu mais il a pris un écran avec un truc qui permet d'éviter le problème de rémanence (j'ai oublié le nom), quand je vais voir les vendeurs (je me méfie avec eux) ils me disent que non ya pas de soucis de rémanence sur le OLED c'était que sur les premiers modèles ...Allez vous en sortir tient !!