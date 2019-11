Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jeu vidéo ! Si votre tendre et chère vous arrête en pleine livraison de Death Stranding, vous saurez quoi lui répondre : "Chérie, aujourd'hui, j'ai carte blanche pour jouer sur la Play et je rêve de m'entrainer pour mon prochain poste chez FEDEX" !Trêve de plaisanterie, j'ai pu la passer avec Opossum.Rising qui a eu la bonne idée d'organiser un petit tournoi avec l'enseigne Microforce... L'occasion de renouer avec les gamers de l'île !Les jeux de combats sont sur-représentés (je vais d'ailleurs devoir les harceler pour du Smash Bros et du Soul Calibur VI), mais l'ambiance était excellente... J'espère qu'il y a eu de tels initiatives un peu partout en France, c'est une bonne façon de mettre en lumière notre média ^^ !Bonne fête du jeu vidéo à tous ^^ !

posted the 11/24/2019 at 03:51 AM by suzukube