Je vient de voir The Mandolorian et la série est un space western de folie qui fait ressortir un coté realiste à star wars ce qui manquait au derniere creation de la franchiseLes decors, les interactions avec les personnages, le scenario qui est tellement mysterieux, les musiques de folie, les combats... Trop de bonne chose :J'ai entamer Jedi Fallen Order et le jeu ma mis au sol... Respawn n'a pas blaguer du tout entre un melange de Uncharted et Bloodborne la je suis en total kiff et le heros Cal est tout simplement parfait mais quel epoque de folie mes amisQuel prestance