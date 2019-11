Nintendo DIfference

Grâce à Famitsu, nous apprenons qu'il y aura en faitToutes ces chansons ont bien sûr été produites par la société Avex, comme ce fut le cas pour celles du jeu d'origine. Le magazine reconfirme qu'il y aura de nouveaux costumes, et précise également qu'il y aura une option permettant de mettre et enlever les lunettes de Tsubasa à tout moment.Concernant les personnages qui n'étaient pas jouables auparavant, à savoir Maiko Shimazaki (doublée par Ami Koshimizu), la présidente de Fortuna Entertainment, et Tiki (doublée par Sumire Morohoshi), elles pourront désormais participer aux combats sous la forme de Sessions, avec un costume inédit. Elles ne seront donc pas totalement jouables, contrairement aux autres héros. Concernant Barry Goodman (doublé par Yuichi Nakamura), Famitsu ne précise rien à son sujet, mais il pourra bien être joué pendant les batailles. En ce qui concerne Tiki en particulier, l'histoire autour d'elle sera aussi plus poussée. Enfin, Famitsu indique qu'À noter également que certaines illustrations du character designer toi8 ont été remaniées, notamment celle de Kiria Kurono.Note au sujet de la traduction française : sur son site officiel, Nintendo of Europe précise qu'une infime partie du jeu est en anglais, et qu'un niveau de lecture basique en anglais est nécessaire pour apprécier pleinement ce le jeu.