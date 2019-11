Yo les gamers je rebondis sur les rumeurs de Resident Evil 3 avec une jolie petite théorie ou pas... - vous rappelez-vous de cette rumeurs comme quoi project résistance serait le nouveau mode multi de RE3 Dusk golem insider plutôt fiable qui avait balancé ça avant l'annonce de project resistance. ( Je rajouterai le lien dans les commentaires ). Un gros easter egg dans la bêta fermé justement de project résistance. Le lien ci-dessous : https://youtu.be/lqdNo6Fauio Ouvrez grand vos oreilles... Oui vous avez bien entendu, la musique de la save room de RE3. Autres indices cette fois provenant du brasil game show, un journaliste qui avait Interviewé Capcom, n'avez vous pas peur de décevoir vos fans au moment où tout le monde attend RE3 ?? Réponse du producteur : faite nous confience avec un jolie smile. Ça nous fait mine de rien 3 gros indices et j'en rajouterai un quatrième venant de moi cette fois ci ... Pourquoi Capcom sortirai deux jeux Resident Evil la même année ? Ça n'a pas de sens ... Surtout que Capcom à dit récemment que project résistance aurait une campagne solo tien tien ... Pour moi c'est quasiment sûr project résistance sera bien le mode multijoueur de Némésis, qui sortira en 2020. La question, quand ? Septembre 2020 sera les 21 bougie de Némésis alors pourquoi pas ... RE2 Remake étant sortie au 21 bougie de sont original. Donc pour moi annoncé au game award, sortie septembre 2020 .

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2019 at 12:56 PM by biboys