Moins de 58€ chez Amazon UK (52€ et moins de 6€ les fdp après conversion) pour le Sony Gold Black Wireless 7.1 Gaming Headset - Fortnite Neo Versa Bundle PS4 :Commandé hier soir, livraison prévue ce Mercredi.D'ailleurs, on peut revendre sans soucis sur ebay par exemple le code du pack Fortnite Neo Versa pour 15€Ce qui reviendrait à moins de 45€ le casqueSi quelqu'un souhaite ce code pour 15€, contactez moi par MP dès Mercredi.D'ailleurs c'est la V2, version non pliable, du coup, pas de risque qu'il se casse comme la V1 qui était trop fragile.Si vous avez des bons deal durant le Black Friday, je vous propose de les partager sur cet article avec les liens des produits.