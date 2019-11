Certains Pokémon de la 8G.

Les terres sauvages.

Les combats d'arènes.

Galar.

L'absence de GTS et Poké Bank.

Les nouveaux systèmes du jeu.

La durée de vie.

Certains Pokémon de la 8G.

EN CONCLUSION:

Disponible depuis la semaine dernière, les 2 versions de la huitième génération offre des choses bonnes, mais également décevantes. Inutile d'attendre, malgré leurs faiblesses, je suis H24 dessus (désolé Star Wars: JFO tu vas attendre encore quelques jours avant que je te rejoue mon vieux) bref!Je ne vais pas pondre un pavé que tout le monde à déjà lu sur tout les sites possibles et imaginables par l'homme! Donc je serais bref et mettrais quelques photos afin que vous puissiez faire un petit coup de soufflette.(Plusieurs de la génération sont géniaux, notamment la famille de Lanssorien).(L'avenir souhaitée de la franchise ! Une MAP ouverte et full 3D avec les Pokémon bien visible, ça fais plaisir, enfin!)(Bordel... Quel plaisir avec ce système de Dynamax et cette musique de folie, avec le cri du public en fond, voilà ça c'est EPIC! Vraiment le meilleur du jeu pour moi, les combats ont bien été gérer, après ça reste facile).(Globalement j'ai plus apprécié la MAP d'Alola, mais celle-ci se débrouille bien aussi, malgré l'absence de grosse zone aquatique, c'est bien diversifié et c'est le principal).(Pour l'instant, au moins ça force les joueurs a se sortir les doigts pour récupérer l'ensemble des Pokémon disponible, à l'ancienne et c'est bien cool)(Dynamax, j'y croyais pas pourtant, mais sur une grosse télé ça rend vraiment bien, je trouve que c'est bien gérer! Les RAID un kiffe, là aussi le future de la série, quelque chose d'intéressant a améliorer pour la suite une sorte de "multijoueur" peu commun dans la franchise, le camping sympa aussi mais inutile, cependant c'est toujours ça après tout, personnalisation de l'avatar un chouya plus poussé aussi et le système de carte de dresseur au top! Là aussi il faut garder l'idée).(Histoire d'une vingtaine d'heure comme d'habitude, un Post-Game un peu à l'agonie par contre, sauvée classiquement par la récolte d'item, du Dex, de la shasse etc... Je suis déjà a 40H de jeu rien que sur épée et j'ai rien de fais encore, je pourrais sûrement dépasser sans problème les 300H que j'avais sur Soleil je pense, joué sur la télé ça me change tout perso, le gros kiffe!)(mais... aussi des Pokémon ignobles, à la limite du honteux pour certains, je ne reviendrais pas plus dessus)- Les terres sauvages.(également aussi... vide, moche. l'idée était là, le potentiel aussi, mais techniquement non, faut faire quelques chose)- L'histoire.(bon rythme, bonne durée de vie mais pareil, rien d'intéressant, toute la partie "stade de combat" est top! Certes mais à côté... Les légendaires arrivent trop tard et trop vite/bousculé... Aucune team marquante, l'idée de la team Yell est bonne mais il en fallait une seconde à côté en menace principale... Pas trop de post-game comme indiqué, ni de quête secondaire en quantité suffisante...- Les choses absentes.(Il y en a trop... entre le Dex, les attaques, objets etc... C'est une vraie pluie d'éléments retirés de la franchise, pour rien en plus)Pas le meilleur de la franchise, pas le pire non plus (me concernant ça reste les Let's Go et X/Y) mais on kiffe quand même! Il y a des bonnes idées ajoutées et d'autre a revoir mais un potentiel monstre est présent, faut juste que l'appât de l'argent ne soit pas l'excuse d'un travail absent et fainéant. En tout cas je kiffe quand même (même si ça aurait pu être bien mieux) c'est le principale en réalité, mais ce n'est pas méritant à vrai dire.En faite, ce qu'il faudrait vraiment: une prochaine version qui n'apporte rien de nouveaux ou d'inutile mais qui regroupe toutes les idées et features des anciens opus! (le contenu serait colossale et tout le monde serait heureux), imaginé un jeu qui propose, les combats rotatifs/trio de N/B, les concours rubans de S/R, divers système de shasse issue des précedentes générations, une zone de combat digne de celle d'Emeraude, le système de Dynamax, avec les Méga-évolutions à côté et les capacités Z d'Alola ça serais dingue, avec le retour des cabanes et des souterrains ? Un rêve!