Star Citizen

Star Citizen est un jeu en Alpha. Il a donc quelques bugs. C'est aussi un jeu fortement promu par le Joueur du Grenier notamment, et de fait, de nombreux français rejoignent jour après jour le flot desde ce qui reste pour l'instant un projet énorme qui continue d'évoluer au fur et à mesure de son (très) long développement.La CitizenCon commence demain et elle va être suivie par une période dequi a été annoncée hier et qui va permettre de tester le jeu gratuitement pendant 10 jours jusqu'au 3 décembre. De très nombreux nouveaux joueurs vont venir s'essayer au jeu et vont être amenés à tester ce que Star Citizen a dans le ventre. A cette occasion, n'hésitez pas à vous créer un compte sur le jeu pour découvrir Star Citizen, en cliquant sur ce lien pour vous inscrire Mais le problème, c'est que débuter sur Star Citizen , c'est tout sauf facile ! Le jeu n'est en effet pas simple à prendre en main : les contrôles sont nombreux, parfois complexes, et les choses à apprendre/comprendre nombreuses tant il y a à découvrir ! Et on ne vous parle même pas du site Internet RobertsSpaceIndustries.com où on ne sait plus où donner de la tête.Cloud Imperium Games a bien conscience de ces difficultés, et après avoir remis en ligne récemment une vidéo d'explication des bases du jeu , le studio a décidé d'aller plus loin en comptant sur sa communauté de joueurs. Un portail d'aide aux débutants vient en effet d'ouvrir ses portes. Il est en anglais, mais devrait permettre aux débutants de découvrir les bases en regardant quelques vidéos ou en lisant la FAQ, ou encore mieux, en se faisant aider par un guide !De nombreux joueurs estampillés guides sont déjà disponibles pour accueillir et épauler les joueurs et il suffira de vous rendre sur cette adresse pour trouver chaussure à votre pied : robertsspaceindustries.com/spectrum/guide La fonctionnalité est nouvelle et n'est pas encore parfaite. Il est en l'état par exemple difficile de faire le tri parmi les offres, car seule la langue (et il s'agit de celle(s) entrée(s) par les guides lors de leur inscription) et quelques aspects du jeu permettent de filtrer les coachs disponibles. Impossible de noter un guide ni de savoir lesquels sont disponibles. Mais cela reste une belle idée et un excellent moyen pour CIG de profiter une nouvelle fois de sa communauté, reconnue pour être essentiellement composée de joueurs matures, éduqués et aidants. Nous sommes bien loin des joueurs LoL, Fortnite ou encore CoD...A bientôt dans le 'Verse !