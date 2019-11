Le Projet xCloud arrivera officiellement en 2020 presque partout dans le monde et sera directement proposé dans l'offre du XBOX Gamepass Ultimate qui comprendra donc le Gamepass Console, le Gamepass PC, le XBOX Live ( avec 4 jeux par mois ) et donc xCloud qui permettra de jouer un peu partout a tous les jeux de nôtre bibliothèque XBOX sur un PC / une Console XBOX, un Smartphone ou une Tablette via les serveurs Azure de Microsoft. Actuellement xCloud est alimenté par 8 ONE S dans des racks de serveurs mais Kareem Choudhry le Vice Président du Cloud Gaming chez Microsoft à annoncé que les ONE S seront remplacé par des projet Scarlett et que le hardware se mettra à jour a chaque sortie d'une machine plus puissante.Ce qui voudrait donc dire qu'une XBOX ONE Fat de toute première génération pourra encore faire tourner des futurs jeux Scarlett et au delà grâce à xCloud et que donc Microsoft débutera sa " prochaine " génération avec un parc d'appareils déjà installé en plus des PC utilisant le XBOX Gamepass. Et si le projet Scarlett ne s'appelait pas tout simplement xCloud ? Il est important de préciser que le Cloud selon Phil Spencer n'est pas encore au point et beaucoup de personnes sont encore intéressé par le format physique, il ne souhaite pas que le Cloud remplace les consoles juste qu'ils coexistent, 2 manières différentes de jouer. Microsoft est donc le premier des 3 constructeur a mettre fin aux génération de console pour les faire évoluer en un écosystème. Est-ce que Sony et Nintendo vont suivre également ou rester sur un format de consoles traditionnelles avec des changements générations. L'avenir nous le dira une chose est certaine c'est que Microsoft à une vision très clair de l'avenir et se sont extrêmement bien préparé avec l'offre XBOX Gamepass Ultimate.