C'était éclaté un peu au final, non ?Ce n'est pas un troll, Je me posais sincèrement la question en faisant un bilan des jeux first party sortit sur la Nintendo switch cette année et c'est le sentiment que j'ai ressenti.C'est Pourtant étrange car 2019 avait tout pour me plaire, riche en jeu japonais et plutôt diversifié.mais comme on dit, la qualité ne rime pas avec la quantité et c'est la ou le bât blesse.Beaucoup de titres techniquement à la ramassent et qualitativement plus que discutable allant du plus appréciable, astral chain aux paresseux link's awakening et pour ternir la fin d'année comme il se doit, nous avons le très médiocre Pokémon épée et bouclier.Des jeux pour la plupart hyper réchauffé qui seront aussi vite englouti et digérer qu'un menu maxi best of. sincèrement ... j'ai plus kiffé joué a des jeux rétro ou portage HD sur ma switch que les titres proposé par nintendo.reste a voir si ils sauront rattraper un peu le tout en 2020 avec un BOTW 2.Je fais mon blasé, mais de votre coté, vous en avez pensé quoi de cette année sur switch ? et quelle serait "l'exclu 2019" que vous voudriez retenir ?