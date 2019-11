Cette nouvelle organisation, avec des bureaux situés partout au Japon, en Europe et aux États-Unis, fera fondamentalement progresser la recherche et le développement dans l'intelligence artificielle.Reconnaissant que l'intelligence artificielle jouera un rôle vital dans la réalisation de ses objectifs,a été créée avec pour mission de "associera la recherche fondamentale et le développement de classe mondiale aux atouts techniques uniques de Sony, en particulier dans les solutions d'imagerie et de détection, de robotique et de divertissement (jeux, musique et films).En outre, l'un des objectifs à long terme de Sony AI est de contribuer à la résolution de problèmes mondiaux commun qui s'étendent au-delà des domaines commerciaux de Sony.Dans un premier temps,L'adoption de nouvelles technologies d'intelligence artificielle développées dans le cadre de ces projets phares sera essentielle pour renforcer encore la valeur des activités de Sony dans les domaines des jeux et des capteurs dans les années à venir. Cette recherche sera poursuivie en étroite collaboration avec les unités commerciales des groupes Sony concernées.Afin de mener à bien ces projets et de réaliser des recherches réellement innovantes, Sony souhaite travailler avec les plus grands talents mondiaux en Intelligence Artificielle dans le but d'attirer des chercheurs et des ingénieurs de renommée mondiale dans ce domaine.Sony estime qu'une innovation extraordinaire nécessite une diversité de talents et d'approches, ce qui se reflétera dans la composition et le fonctionnement de Sony AI. Reconnaissant le pouvoir et l’influence des technologies d’intelligence artificielle, Sony AI contribuera à la société grâce au développement d’une intelligence artificielle équitable, transparente et responsable.