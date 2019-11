« Shenmue III », l’improbable parcours d’un jeu vidéo attendu depuis vingt ans.

Dernier-né d’une licence culte, Arlésienne du jeu vidéo, objet industriel atypique… la sortie-phare de ce mois de novembre est un accident prodigieux.Rompant avec une longue tradition de titres donnant dans l’action survoltée et le fantastique, les deux premiers jeux, sortis en 1999 et 2001, reconstituent des lieux réels – le port de Yokosuka puis Hongkong –, recréent la vie quotidienne, donnent à voir et à jouer un monde en trois dimensions qui a son propre pouls. Ils marqueront pendant vingt ans le jeu vidéo de leur empreinte, et inspireront jusqu’à Red Dead Redemption 2 en 2018.« J’attends rien des hommes à part Shenmue », chantait PNL. Que le mardi 19 novembre soit marqué d’une croix blanche : l’humanité a exaucé le groupe de rap français. Le jeu d’aventure Shenmue III, véritable Arlésienne du jeu vidéo, attendu depuis deux décennies, sort enfin dans le commerce, et il faut un peu se pincer pour y croire.L’histoire reprend là où la saga s’était arrêtée : en 1987, Ryo Hazuki, maître japonais en arts martiaux, continue la traque de l’assassin de son père, Lan Di, cette fois dans la région karstique de Guilin, dans le sud de la Chine.Ryo explore la région de Guilin, dix-huit ans après sa dernière apparition.Ryo explore la région de Guilin, dix-huit ans après sa dernière apparition. Capture d’écranDeux premiers épisodes révolutionnaires pour l’époqueRompant avec une longue tradition de titres donnant dans l’action survoltée et le fantastique, les deux premiers jeux, sortis en 1999 et 2001, reconstituent des lieux réels – le port de Yokosuka puis Hongkong –, recréent la vie quotidienne, donnent à voir et à jouer un monde en trois dimensions qui a son propre pouls. Il se fait connaître au début de sa carrière par des prouesses techniques, comme le jeu de course Out Run ou de combat Virtua Fighter. Jusqu’à ce virage narratif que lui-même semble étonné d’avoir pris. En 2018, il expliquait au Monde :« Je n’avais pas particulièrement d’histoire à raconter au début. Ce qui m’intéressait le plus, c’était vraiment la 3D. Les effets spéciaux en 3D trouvaient surtout à s’exprimer dans les films, mais les films ne sont pas interactifs, on se contente de les regarder. Cela m’intéressait d’y ajouter de l’interaction. C’est l’idée de pouvoir changer le monde avec un bouton. »Il donne naissance à une mécanique encore employée aujourd’hui, le Quick Time Event (QTE), une action contextuelle déclenchant une scène cinématographique.Son autre ambition, c’est d’utiliser la profondeur d’un monde en trois dimensions pour raconter une histoire de longue haleine. « Les jeux vidéo, si on sacrifie un peu de la qualité graphique, durent cent heures. On peut se permettre de raconter son histoire petit à petit, d’une manière différente de ce que permettent les films », relève-t-il.Lire l’entretien : Yu Suzuki, créateur de « Shenmue » : « Je suis nostalgique des années 1980 »Shenmue I et Shenmue II sont alors les jeux les plus chers du monde : 70 millions d’euros pour le premier, qui ont été en partie amortis dans le second, si l’on en croit les estimations d’époque. Un pari d’une ambition inouïe, autant qu’un suicide commercial annoncé. La Dreamcast, sur laquelle Shenmue II a été développé, vit en effet déjà ses derniers mois, après une carrière commerciale éclair, balayée par la PlayStation 2 de Sony.Les différentes estimations font état d’environ 500 000 unités écoulées pour Shenmue II, réédition sur Xbox comprise, un score catastrophique pour une production aussi onéreuse. Trop chère, trop niche, la franchise n’aurait jamais dû survivre à l’impitoyable loi darwinienne qui préside à la destinée des sagas de jeu vidéo.Mais dans la presse spécialisée et auprès des joueurs les plus passionnés, la console à la spirale orange jouit d’une cote hors norme. « C’était la console réputée comme étant celle des vrais gamers, contrairement à la PlayStation 2, étiquetée plus grand public », résume Cédric Biscay, fondateur de Shibuya Productions.Dans les tops des meilleurs jeux de l’histoire des médias internationaux, les deux aventures de Yu Suzuki se glissent régulièrement en très bonne position. Et au cours des années 2000, l’hypothèse d’un troisième opus devient un serpent de mer. A plusieurs reprises, comme en 2008, Sega répond à des journalistes transis qu’aucun Shenmue III n’est prévu.De Monaco à Los AngelesLe miracle finit pourtant par se produire… à Monaco. Cédric Biscay y organise chaque année le festival Magic, invite régulièrement des grands noms de la pop culture japonaise, dont celui qu’il appelle « le pape du jeu vidéo ». Il rêve de travailler avec lui :« Le jeu vidéo a besoin d’être innovant, d’avoir des bases solides d’histoire, de profondeur, d’être moins dans les débauches d’effets spéciaux. Et on partage cette vision. »Yu Suzuki semble tenté, lui qui a n’a jamais clos l’histoire de Ryo Hazuki et a fondé son propre studio, Ys Net. Mais jusqu’à présent, Sega, détenteur de la licence, faisait la sourde oreille. Seulement, depuis le début des années 2010, grâce au dématérialisé, une scène indépendante a émergé, permettant à des créateurs de s’épanouir en solistes. De nouveaux modes de financement sont apparus, comme Kickstarter, basé sur le patronage de consommateurs passionnés. Et Sony cherche à étoffer son portefeuille de jeux prestigieux exclusifs.C’est ainsi qu’en juin 2015, lors d’une conférence PlayStation mémorable à Los Angeles, devant une assistance hystérique, l’impensable se produit : Shenmue III est annoncé. En quelques heures seulement, il bat le record du jeu vidéo le plus grassement financé de l’histoire de la plate-forme Kickstarter, avec 6,3 millions de dollars de près de 70 000 contributeurs.Ce que ces 70 000 backers ignorent, en revanche, c’est que le parcours du combattant commence seulement. Shibuya Productions, la boîte monégasque qui a récupéré les droits de la franchise, n’a jamais travaillé sur un projet aussi ambitieux. Yu Suzuki, lui, n’est plus au fait des dernières avancées. Ce qu’il a pensé de Breath of the Wild, le chef-d’œuvre de Nintendo de 2017 ? « Je ne joue pas à d’autres jeux !, s’excuse-t-il auprès du Monde. Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas répondre. Je joue seulement au tape-taupe ! »Les galères s’accumulent. Initialement annoncé en 2017, Shenmue III est repoussé, une fois, deux fois, trois fois. « Le jeu n’était pas suffisamment au niveau, il y a un an et demi, tout simplement », dédramatise Cédric Biscay, pour qui l’arrivée entre-temps d’un éditeur, Deep Silver, a permis de relever la barre.Mais les joueurs continuent d’aller de douche froide en douche froide. Deep Silver annonce que l’espace disque nécessaire à l’installation sur PC sera de 100 Go, du jamais-vu ; tandis que moyennant une rallonge budgétaire dont le projet semble avoir grand besoin, la très impopulaire boutique en ligne Epic Games obtient son exclusivité sur ordinateur, alors que Ys Net s’était engagé à le sortir sur Steam.Les premiers retours de la presse spécialisée sont, de leur côté, incendiaires. Comme l’écrit Gamekult dans son compte rendu de prise en main, en juin :« Anachronique. Définition : qui est déplacé à son époque, qui est d’un autre âge. Synonymes : désuet, périmé. On a eu beau chercher dans l’avion du retour, aucun autre qualificatif ne convient mieux à ce qu’il nous a été donné de voir, tant “Shenmue III” nous renvoie à une autre ère, une autre façon de raconter le jeu vidéo. »« Un jeu où vous prenez le temps de jouer »Echaudé par les critiques de la presse spécialisée, Deep Silver ne présente pas Shenmue III à la Paris Games Week, qui s’est déroulée cet automne. La communication autour du jeu vire au délire kafkaïen. Il est permis de rencontrer Yu Suzuki, mais pas de l’interroger sur les sujets liés à Kickstarter, ni au budget, ni « tout sujet qui donnerait de lui une image négative », explique son entourage.En revanche, Yu Suzuki donne une conférence en grande pompe à la Japan Expo, en juillet. Devant une assistance acquise à sa cause, il s’épanche sur son nouveau bébé. « Le concept de Shenmue III, c’est un jeu où vous prenez le temps de jouer. Je me l'imagine comme un voyage initiatique, un voyage de découverte. » D'ailleurs, il comprendra très peu de tutoriels, c'est au joueur de se dépatouiller.
Il pourrait même présager d'une autre suite, voire plusieurs. A condition de quelques miracles supplémentaires.