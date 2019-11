Attention cet article contient Une Opinion Subjective qui ne concerne que son Auteur, et qui ne remet pas en question Les Vôtres qui serons surement bien plus pertinentes.



Il contient également des Spoilers ! Donc si vous avez pas finie le jeu, je vous invite à partir à moins que vous en fichiez totalement de vous faire spoiler.





Ah Pokémon E/B : J'ai suivi toute la promo dés les 1 er Trailers qui montraient les Starters dont seul le Lapin me plaisait, qui semblait toujours aussi linéaire, et toujours ce même synthème de combat au Tour par Tour qui commence à me casser les burnes.



Et ensuite on an es eu l'E3 avec la présentation des nouveaux qui étaient plutôt stylés surtout Corvaillus, le Dynamax qui faisaient gonfler les Pokémon à l'Hélium et les Terres Sauvages que je trouvais pas mal comme 1 er pas vers un Open World Pokémon.



Et bien entendue le Cut du DEX pour raison d'équilibrage ou plutôt d'incompétence parce que Gamefric n'as été fichu de transférer ses modèles 3D de la 3DS à la Switch et as du tout recommencer, En + ils ont sauvé que 400 + 35 en Events, ouais ....... Vous auriez du arriver jusqu’à 550/600 Au moins.



Le reste ça as été plus calme, des nouveaux Pokémon par ici, quelques gigamax par la, au niveau de la Com ils ont quand même fait un effort pour moins en montrer, même si ils n'ont pas su eviter les Leaks.



DONC Au bout d’Environ 23H et 32 minutes, j'ai fini le Scénario Principal de E/B, je crois que j'ai mis à peine plus de temps pour KH3 ....... En mode Nuzlocke avec des règles pour limiter les soins/attiques super efficaces/nombre de Pokémon utilisables ect enlevable selon le nombre de Badges gagnés, et en jonglant avec les modes défini/choix.



Pour la difficulté en faisant les dresseurs sur les Routes et en faisant quelques sauvages en + de mes règles, je trouve que je ne roulais pas sur le jeu même avec le Multi-Exp, et que les Champions et Rivaux opposaient une bonne résistance vers le milieu du jeu, surtout Rosemary et son P***** de Morpheko de M**** qui as tué 6 de Mes Pokémon ! Il as Tué mon Pikachu et mon Kraknoix, Espèce de C********* ...........



Vers la Fin avec tout le monde évolué au max, ça devenait quand même assez facile surtout qu'au cas ou j'ai été choppé un Leviator ^..^, même si ça m'as pas évitée des trucs du genre ......



Alors j'ai placé mon Aquali contre son Dracaufeu G-MAX, je vais maintenant Dymanex mon Pokémon pour ....... Me prendre une attaque Dynamax de Type Plante Qu'est que cette M***** ........... "Facepalm"



En parlant du Dynamax, au final je l'ai trouvée assez sympa et pas si bushit que ça, ça te rend pas imbattable et la moitié de mes morts c'est face à des Champions qui chopés un coup critique avec, aie.



NIVEAU SCENARIO : Je l'ai trouvé simple, pas mauvais mais simple, on se laisse porte dans ce défi des Arènes et j'ai aimé le renouveau du Conseil IV, mais franchement les thématiques c'est pas ça du tout, Shenroz qui comme tout le monde l'as deviné est le Méchant à un objectif hyper basique qui est juste de régler les futur problèmes d’énergie ............ C'est nul, c'est complètement Nul. J'ai été plus impressionné par les problèmes de santé mentale d'Elsa-Mina ou l’Eugénisme de Lysandre, et ne parlons même pas de la Team Yell qui est juste une blague : Juste des dresseurs d'une Arène Ténèbres qui tombe en morceaux.



Quant aux Rivaux : Rosemary je pensais qu'elle serait plus incisif, plus Tsunderé, plus ...... Dur quoi, et au final je le trouve trop sympa et que son impact n'est pas très important, Travis est lui un peu trop dans l’excès et je regrette qu'on l'ait dégagé du Scénar dés l’Arène 4 même si la Scène avec la Championne Fée était Hyper Drôle ^..^ et puis il était hyper faible comme adversaire : QUE DU TYPE PSY, dés que t'as choppé un Zigzaton de Galar, le match est pliée, plus rien à opposer.



Et pour finir Nabil est celui que j'ai préférée : Globalement moins relou que Tilli, et avec une petite évolution quand même, et aussi j'aurai aimé un peu plus de Twist comme par exemple apprendre que Shenroz avait instauré un synthème de Triche pour s'assurer que Tarak gagne tout le temps en faisant en sorte quand même que son puissance soit pas non plus un Fake.



POUR LA TECHNIQUE : Déjà j'ai pas vue un seul Bug en mode TV, pour la direction Artistique je l'ai bien aimé, mais ça reste le minimum pour la Switch, je suis même certain que ça aurait tourne sur Wii U (et un jeu comme ça aurait sauvé la Wii U ^^^^) et il serait quand même temps qu'ils améliore leurs animations, après ça laisse les combats libres à interprétation niveau imagination.



Ça aurait été bien aussi d'augmenter un peu la distance d'affichages des Pokémon qui pop en Terre Sauvage, de mettre des Montures au lieu de ce fichu Vélo et SURTOUT d'avoir un Pokémon qui nous suit et Apparaît dans les Cinématiques ! Tous les autres personnages y ont droit c'est pas JUSTE !



Niveau Personnalisation, je trouve qu'il as beaucoup de doublons dans les vêtements et que ça manque de maillot de bain aussi ........................................... Oubliez ce que j'ai dit ! "Flash de Neurolaser" !



En ce qui concerne les nouveaux Pokémon, je les aies pas tout vues mais je les trouve vraiment pas mal, je pense que niveau Design c'est un bonne Génération après faut attendre de savoir ce qu'ils valent en Strat.



Niveau Music ............... Ben j'ai coupé le Son donc j'ai rien à dire, lol.



EN CONCLUSION :



Je dirais que E/B est sympa pour du Pokémon soit le Niveau 1 du RPG Japonais, ils ont un peu améliore la mise en scène, le PVP et les Echanges, et un peu tout le reste, en dehors de DEX qui reste au travers de la gorge, E/B est surtout une mise à jour, une marche supplémentaire, un jeu qui reste Très en desa de n'importe quel Exclu Switch que ce soit BOTW, Mario et Luidi, Fire Emblem et Xenoblade Chronicles II qui ont tout à leur façon renouvelé leur License alors que Pokémon reste Pokémon pour le Meilleur et pour le Pire !



Au Final je lui met 14.13 sur 20 ! ^^^^ Et je conseille son achat que SI vous êtes fan de Pokémon et ou SI c'était c'est votre tout 1 er Pokemon et que vous n'avez rien auquel le comparez, pour les autres passez votre chemin.



Merci d'avoir lue ce Pavé, j’espère que ça vous as plu, et maintenant que la Partie Aventure/Sacha est terminé, je passe en mode Stratège/Paul ! Farmer les Raids, me faire des Equipes Strat, chopper les Exclus de Bouclier et faire les Echanges avec celles d'Epée et Battre Fildrong quand il aura finie son propre Nuzlocke.