Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, fan de pokemon en trahi et violé, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée .Aujourd'hui , il était grand temps de faire la lumière sur certaines productions qui ne méritent certainement pas toutes les éloges et qualificatifs que les joueurs et les médias corrompus ont bien pu leur affubler. Bref, une bonne douche d'objectivité est requise pour laver tout cette admiration baveuse et respect aveugle qu'on certains joueurs envers ces œuvres certes agréables mais très perfectible.Octopath Traveler a été vendu par ses adeptes comme un digne successeur de l'âge d'or du RPG japonais des années 90 en faisant même parfois référence à Final fantasy 6 ! Effectivement ,Octopath Traveler a techniquement tous les éléments pour séduire les vieux fans de J-RPG déçus par les productions récentes qui délaissent l’aspect tour à tour au profit de système de combat davantage orienté vers l’action . De plus, il est difficile de rester insensible à son visuel et son graphisme en pixel-art boosté sous Unreal Engine ainsi que ses effets de profondeur 3D et ses jeux de lumière impeccables. Le titre bénéficie également de musiques superbes et là-dessus Octopath traveler met tout le monde d’accord. Du thème principal joué sur un doux air de flûte, aux mélodies d'ambiance et de combat, le jeu a un très bon environnement sonore. Nous pouvons de plus choisir entre les voix en anglais ou en japonais pour les scènes doublées ce qui est une option louable. De plus, difficile d’être insensible envers système de combat tour à tour dynamique grâce à des mécaniques de charges et de failles, de quoi annuler les tours des nombreux ennemis tout permettant aux joueurs de diversifier ses tactiques de combats. Octopath nous propose également huit différentes classes de personnage qui proposent autant de manières de combattre que d'interagir avec les PNJ. Par le choix laissé au joueur de commencer par le personnage de son choix, titillant la mémoire de ceux qui ont fait Seiken Densetsu 3 et Romancing saga 3 sur Super Nintendo. Alors pourquoi ça coince autant après 10 heures de jeu?Tout d'abord, il y a un manque flagrant d'âme et de profondeur dans la conception de l’univers et de son l'écriture. Le background du jeu s'avère atrocement pauvre, voire anémique par moment. Plus précisément, à aucun moment le jeu ne se donne l’opportunité de développer son univers, de ce qu'il fut avant, d'anciennes guerres, religions, civilisations, peuples, races, cultures, politiques. Le résultat est donc sans appel, les nombreuses villes ainsi que ses habitants n’ont aucune réelle personnalité et il n’y a absolument rien qui permet aux joueurs de se souvenir d’un détail particulier, car tout se limite au microcosme de ces petits hameaux au contenu quasi identique et de missions Fedex. En plus d’un univers en recherche constante d’identité et de background, le scénario ne propose aucune réelle trame principale et pire encore aucune interaction (réelle) entre les personnages qui composent le groupe. Il est également difficile de passer outre les incohérences dans les dialogues entre le plus sage des chevaliers qui conseille un voleur de bas étage sur la planification d'un braquage c’est déjà assez ridicule, mais cela ne passe encore moins lorsque ce même chevalier accompagnera le voleur dans ses larcins sans rien dire. Même constat pour l’érudit qui parcourt le pays pour retrouver le voleur d’un tome dans sa ville, mais qui ne fait aucun commentaire sur les vols à répétition de son compagnon.Bien sûr, il semble évident que gérer l'écriture de huit personnages totalement différents et indépendants les uns des autres semblait être un pari périlleux, mais alléchant. Malheureusement, Octopath traveler se casse les dents de la plus belle des manières dans cet exercice. La conséquence directe de cet échec c’est qu’on ne s'attache pas en aucun temps à l’univers ou à ses personnages, on ne s'implique pas, car il n’y a aucune camaraderie, synergie et même background commun entre les huit protagonistes.De plus, les développeurs ont fait plusieurs choix douteux. Par exemple, si l’intérêt principal d’octopath c’est justement d’offrir une certaine liberté sur la composition du groupe alors pourquoi imposer des coffres dans chaque zone où seul le voleur peut l’ouvrir ?Pourquoi encore une fois ne pas avoir choisi une difficulté adaptative qui nous aurait laissé une liberté plus intéressante ? Nous aurions pu ainsi, par exemple, finir le scénario d'un personnage qui nous plaît en premier, laisser de côté les persos-poubelles, et le jeu aurait été un peu moins cassé à la place de nous imposer un niveau de difficulté pour le prochain chapitre qui nous oblige de faire du farm.Au sujet du level design c’est un échec absolu, non seulement il n’y a pas le moindre puzzle, mais inutile d’espérer les plus simples commodités dans un rpg comme des d'échelles, ascenseurs, leviers ou même interrupteurs. Dans le même ordre d’idées, les zones sont soit complètement ouvertes, soit découpées en un labyrinthe de petits corridors et de couloirs serrés. Même les décors et les musiques sont copiés / collés, changeant juste un peu les couleurs et l'éclairage d'une zone à l'autre. Bref, plus les chapitres avancent, plus les donjons se ressemblent, plus les villes sont identiques.Même la structure narrative de chaque chapitre fait preuve d’une redondance et d’une prévisibilité qui pourrait se résumer à cette simple formule une ville, 3 PNJ à interroger, un donjon collé à la ville dont l'entrée est inaccessible avant d'enclencher le chapitre, barré d'un panneau et un antagoniste vraiment méchant à combattre.Bref, pour toutes ces raisons Octopath Traveler rentre davantage dans l’orientation des productions modernes qui suit le credo du vite consommé, vite oublié qu’à l’âge d’or du RPG.Sur le net, il semble de bon goût de vendre The Witcher 3 comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, doté d'une trame dont la complexité n'égale que la richesse de son écriture. Avant de commencer , je me sens obliger de préciser que la licence the Witcher a toujours baignée dans un gameplay hybride en proposant une base parfois maladroite d’action-RPG en y incorporant des choix moraux pouvant modifier certains évènements d'un scénario assez dense et malléable. La narration a toujours été au cœur de l'expérience du jeu et le '' gameplay '' n’était rien d’autre qu’un support dont le joueur devait s’habituer aux lourdeurs inhérentes de son système de combat ainsi qu’à la description des quêtes. De ce fait, on ressentait toujours une certaine raideur dans la manœuvrabilité de Geralt puisque le simple fait de devoir appuyer sur un bouton, pour enjamber un rocher était assez lourdingue et peu intuitif.Pour renouveler la formule et toucher un nouveau public pour ce 3e épisode, Cd projekt a opté pour la solution de l'open-world très en vogue voir ''indispensable '' sur cette génération.L’objectif du studio pour ce 3e épisode semble assez clair… Il suffit d’incorporer des éléments de gameplay typiques des open-worlds moderne et ce sans sacrifier ce qui a fait le charme des précédents opus (la narration, les choix scénaristiques et l’ambiance globale), tout en apportant des améliorations pour rendre la jouabilité moins rigide dans l’espoir de rendre accessible au plus grand nombre, sans pour autant casualiser la chose. Bref, un défi de taille…Dans les points positifs, Witcher 3 reste avant tout une ode au voyage puisque chaque zone possède sa propre atmosphère principalement grâce à la beauté brute des paysages et l'attention portée à certains détails d’apparence anecdotique qui donnent l’impression de parcourir des environnements auxquels on aura insufflé suffisamment de vie pour les rendre quasi-palpables. Bref, les arbres sont fouettés par le vent, les villes disposent d'une ambiance sonore travaillée, les paysans besognent, les gamins s’amusent, les animaux sauvages chassent au loin... Y'a de la vie partout, tout le temps. Chaque lieu, même anodin, semble avoir sa propre histoire. On devient rapidement perdu dans ce monde gigantesque, mais paradoxalement on reste très bien guidé et l'envie d'errer de son plein gré dans le no man's land se fait très vite sentir. En termes de contenu c’est également impressionnant, les développeurs nous annonçaient un monde colossal autant diversifié en termes de contenu, avec une durée de vie avoisinant 200H pour tout finir à 100%. Même si le chiffre est gonflé l’ensemble du pari est réussi !Par contre, dans les points négatifs pour un RPG d’orientation narrative les choix scénaristiques importent finalement peu en cours de jeu et sont davantage dans l’ordre du symbolique. Au final, il y a uniquement quelques scènes mineures qui vont varier vers la fin et c’est impossible de faire transformer notre sorceleur en connard. C'est tout juste si l'on peut choisir sur quel ton Geralt parle aux autres et les choix restent assez édulcoré comparativement aux précédents épisodes.Un autre choix scénaristique douteux est de faire une ellipse mal venue entre la fin du second épisode et le début du 3ème épisode. Dans Witcher 3, Geralt est tout de suite à la poursuite de Yennefer. Ensuite la poursuite continue pour retrouver Ciri, une fois retrouvé, une autre poursuite s'engage pour désarticuler la Chasse sauvage et empêcher le froid blanc. En gros, ce n’est plus le temps de prendre des vacances dans le Nord à explorer des cavernes car il y a techniquement de l'urgence et chaque minute compte ! Pourtant, notre ami Geralt ne semble pas plus affolé que cela et semble même complètement à la ramasse à un tel point qu’il a suffisamment de temps pour produire une pièce de théâtre ! L’urgence d’agir, on la ressent pratiquement jamais et ce n’est pas pour rien que le scénario principal n’a pas laissé un souvenir intarissable sur le joueur lamda. En fait, je serais vraiment surpris que quelqu’un se souvienne du nom de l’antagoniste principal tellement que ses motivations et sa personnalité demeurent floues et mal défini ce qui demeure un comble pour un rpg qui se veut narratif.Au sujet du système de combat, les coups sont souvent flottants et n'ont parfois aucun impact, les ennemis très hospitalier ont la gentillesse et l’élégance d’attendre leur tour avant d’attaquer à l’instar de Resident Evil et Assasin Creed. Un autre point noir, les compétences se déverrouillent à la vitesse de l'éclair et bien que le jeu permette de monter jusqu'aux niveaux 30 et plus, un joueur orienté vers un style de jeu précis, c'est-à-dire à peu près n'importe qui aura maximisé son personnage avant mi-parcours. Par conséquent, on se retrouve rapidement à monter des compétences dont on n'aura jamais de réel utilité mais qu'on est bien obligé d'augmenter faute de mieux et dès lors c'est toute la progression passée ce cap qui devient fastidieuse et inutile . En fait, on se rend compte très tôt que le seul avantage de la montée de niveau est l'augmentation des statistiques de base qui reste dans l’ensemble anecdotique sur le déroulement concret de l’aventure. De plus, le système de compétence est déséquilibré, car tu peux rendre Geralt littéralement invincible dès le départ même en difficulté maximale.Il ne faut pas oublier que l’essence même d’un W-RPG est de savoir doser l'évolution d'un personnage sur la durée dans l’espoir de faire ressentir une réelle montée en puissance. De ce côté, le joueur reste souvent avec un goût amer étant donné, qu’on n’a pas vraiment l'impression d'avoir un impact sur la montée en puissance de Geralt même après avoir franchi la moitié du jeu.Une variation dans les combats façon Monster hunter ou dark souls aurait été à mon sens souhaitable parce que malheureusement le joueur à exactement les mêmes sensations lorsqu’il affronte contre un griffon, un noyeur, un élémentaire ou une goule, c'est les même sensations, et ça craint surtout lorsqu’il n’a même pas besoin de modifier sa tactique de base. Dans le même ordre d’idées, les combats de boss dans le scénario principal manque d’intensité et son dans l’ensemble peu mémorable.Pour conclure Witcher 3 reste un bon jeu voire même excellent sur certains aspects mais il est loin pour ma part de mériter toutes les éloges qu’on lui affublé car lorsqu’on analyse l’œuvre avec un minimum de recul, il est difficile de ne pas remarquer les nombreux défauts qui sont dissimulés derrière ce magnifique monde ouvert.Sur papier Undertale reste intriguant au premier abord puisque le jeu s’inspire grandement de Mother 2, Shin megami tensei(pour la négociation avec les ennemies et dans une moindre mesure Cave story. En outre, ce rpg a été accompagné d'une hype incroyable pendant le kickstarter sans parler du déluge de notes élogieuses sur metacritic qui a énormément contribué au succès du soft. De leur coté , les hipsters du jeu vidéo qui n’ont pas hésité à rapidement désigner Undertale comme le messie du jeu indé pour finalement conclure en toute objectivité que ce jeu est certainement le meilleur rpg de la décennie. En général j’essaie le plus possible de me méfier des avis qui ne cessent de porter aux nues une production mais en même temps je me dis que d’un autre côté que si tout le monde est d'accord sur un point c'est qu’il doit avoir un fond de vérité derrière cette ferveur? Personnellement, je m’attendais plus ou moins à un jeu original, subtil et tirant habilement parti de la culture du jeu vidéo et sur ce côté je n'ai malheureusement été que partiellement satisfait.Premièrement, c’est tout de suite la douche froide lorsqu’on lance le jeu. La direction artistique est complètement dégueulasse (mention spéciale pour les décors qui arrache les yeux !) à un tel point qu’un enfant de 5 ans sous l’emprise de champion magique pourrait faire un travail similaire. Même phantasy star 1 passe pour un jeu next gen en comparaison malgré ses 30 ans existence. Et que dire de l'austérité de l'écran de combat qui se résume à un fond noir et des lignes vertes...Pour le système de combat malgré l’aspect d’un tour à tour les habitudes de joueurs seront surtout déroutées par le système de combat tout à fait original, à la fois pour le système de défense inspiré du gameplay des shoot'em up (grosso modo il faut dans un espace restreint éviter les attaques des ennemis sur le petit coeur qui symbolise l'âme de notre personnage) mais également par la possibilité à l’instar de Shin megami tensei de négocier avec les ennemis plutôt que de le combattre. Le concept sur papier semble spécialement intéressant mais au bout d'un moment chaque combat devient un supplice tellement que le système de combat devient répétitif et n’évolue pas d’un iota au fils de l’aventure. Par conséquent, j'ai fini par trucider chaque être du monde souterrain par frustration de ce manque de renouvellement dans ce gameplay original et singulier certes, mais vraiment répétitif et redondant à la longue. Accessoirement, Undertale est un jeu assez facile (hormis 2-3 combats), sans grand enjeu à un tel point que les combats, s'ils ne servaient une mécanique essentielle du jeu, pourraient presque ne pas avoir lieu : on se limiterait à une histoire joliment narrée.Pour les autres aspects du gameplay ce n’est également pas spécialement très reluisant. Premièrement, les déplacements du héros sont lents mais il faut également tolérer de nombreux appels téléphoniques qui contribuent à casser le rythme de l’aventure. De son côté, le level design marque uniquement par son côté linéaire et basique tout au long de l’aventure. Il y a aucun réel système d’inventaire donc il faut oublier la gestion de l’équipement dans ce jeu !Pour revenir au scénario, le problème réside dans une écriture qui reste un manichéisme et d’une manière non assumé: Undertale veut rendre le joueur libre de ses choix, de ses actions et façonner sa relation avec le monde dans lequel il évolue, mais la pauvreté du gameplay se résume en deux pôles distincts bref il découvre rapidement qu'on ne peut qu'être gentil ou méchant; tueur ou sauveur, et c'est à peu près tout car le jeu ne tolère aucun écart de conduite. Donc, à la fin le joueur comprend rapidement qu’il va falloir refaire une nouvelle fois l'aventure, qui n'est certes pas longue, mais qui ne présente que peu de nouveautés (à l'exception notable de la fin et de quelques autres passages) à se mettre sous la dent.Pour conclure, j'admettrai volontiers qu'Undertale possède de véritables qualités (une excellente bande sonore et des dialogues par moment croustillant) ainsi qu’une authentique personnalité au milieu d’une industrie qui peine de plus en plus à se renouveler. Néanmoins, la structure d’Undertale et sa façon de nous faire progresser ne m'ont pas satisfait, un peu comme si un point'n'click vous obligeait à refaire 90% d'une aventure certes courte pour profiter des 10% qui restent, aussi bons soient-ils.