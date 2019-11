Yo les gens. Je ne sais pas du tout comment fonctionne kickstarter. J'ai backé le jeu 60e. Maintenant je fais comment pour le recevoir ? C'est automatique ? Je ne sais meme plus si j'avais mis une adresse et si oui, si c'etait celle actuelle. Bref merci de vos renseignements.

posted the 11/18/2019 at 12:19 PM by akiru