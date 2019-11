De Reddit, de la part d'un fouineur de data à l'origine de nombreux leaks sur le jeu.Jouable à 200Le petit plus (en option) : une prison où l'on peut respawn en gagnant en 1V1, avec parfois la totalité des "prisonniers" qui s'échappent pour revenir sur la map.

Who likes this ?

posted the 11/16/2019 at 09:29 PM by shanks