Xbox Squad à mit les mains sur un document en provenance d’un fournisseur de jeux vidéo. Ce support est une facture en cours, adressée par le grossiste à un revendeur. Et que découvre-t-on sur la dernière ligne ? La référence d’une version Xbox One de Shenmue 3 !https://xboxsquad.fr/news/2019/11/shenmue-3-sur-xbox-one-une-nouvelle-preuve-entre-nos-mains/C'est franchement bizarre toutes ces pertes de jeu côté Sony et ça colle avec le moment où Sony délaisse le Japon pour l'Amérique un hasard ? Je ne pense pasUne réponse des développeurs a Sony ? Je le pense