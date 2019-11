J'ai téléchargé Rage 2 sur pc via le xbox game pass.

J'ai joué 3 ou 4 heures, et pour le moment le jeu coche toutes les cases en ce qui me concerne : c'est (très) beau sur pc en ultra, fluide, l'univers est intéressant, les combats nerveux, il y a des capacités spéciales, des compétences à développer...

Honnêtement je comprends pas le bashing, il y a bien bien pire comme jeu, ça se parcourt avec plaisir.

Alors peut être qu'il ne tient juste pas sur la longueur?



Votre avis?