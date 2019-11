Qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter ?Pour ma part, pas grand chose, ce casque à 60€ max et surement un jeu ps4 récent (moins de 2mois à 35€ max), là je termine BlackSad la semaine prochaine, j’enchaîne ensuite avec Shenmue 3 puis je reviendrai ensuite sur Death Stranding. Un petit jeu : Little Hope (5h de jeu probablement) début 2020 et ensuite plus rien jusqu'en Avril (CyberPunk) ... Suite à la sortie de Shenmue 3 et jusqu'en Avril, ça sera le calme complet ! Rien d'intéressant ! Donc un petit jeu pendant le Black Friday, pourquoi pas ... De toute manière, ça m'arrange aussi que c'est calme vu que je serai à l'étranger en Mars-Avril.