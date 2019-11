Jeux Video

Relayé par SegmentNext mais en unique source un utilisateur de Reddit (qui dit être en contacte avec des devs et un journaliste important sans le citer), dont j'ignore la légitimité donc blog.



- Le dev a débuté après la fin du suivi du 3, au départ avec une petite équipe de Brighton en pré-prod pendant que Hangar 13 bossait sur une new IP.

- La nouvelle IP a été mis à la poubelle et Hangar 13 est revenu sur le prototype mis en place à Brighton, apparemment très ambitieux.

- Suite scénaristique de Mafia 3 dans le Las Vegas des années 70.

- Casting inédit (pas de retour d'anciennes têtes cette fois).

- La mocap a débuté il y a 9 mois.

- L'histoire se déroulera sur 10 ans autant dans la narration que le gameplay : on pourra construire un empire de business (rachat et transformation d'immeubles, casinos...)

- Nouvelle version du moteur de Mafia 3.

- Le gameplay sera approfondi et le feeling bien plus nerveux.

- Possibilité de sortie en 2021 sur Next Gen



- Remaster de Mafia 2 en attendant, par une petite équipe de Hangar 13 (et avec le dernier moteur). Des chances d'une sortie en 2020.