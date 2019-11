J'adore ce résumé de l'histoire de Death Stranding qui est marrant est assez proche de la réalitéBon bref, sinon, j'en suis au chapitre 6, et si je reste fan du jeu, j'dois avouer que la physique du jeu commence vraiment à me peser.Entre la physique horrible dans l'eau (j'ai tué un de mes colis xD), celle des motos qui est... Etrange (faut avouer que les chocs avec les pierres sont chelous), on se retrouve avec un jeu magnifique mais dont les livraisons sont totalement claquées au sol !Les rencontres avec les échouées se ressemblent tous, et une qu'on a compris comment y échapper (rester debout et se débattre quoi. Au pire, tu prends un camion à grande autonomie, mode boost, impossible de te faire choper lol), et bien le jeu devient extrêmement répétitif...Reste une jolie histoire, qui me donne envie de continuer l'aventure, mais j'ai l'impression que le jeu est TROP long et tire en longueur (et ce chapitre 3... OMG).Sinon, pour les moins courageux, y'a un youtuber qui a fait un film de 9h (wow) avec les images du jeu :Et sinon... Donnez sa chance à CONTROL aussi