Et vous en pensez quoi ? Personnellement j'ai jamais autant rigolé sur un let's play, voir même une vidéo youtube.. Le gars joue mal mais il est tellement authentique que ça en devient amusant a regarder, a défaut de voir de la finesse dans sa façon de jouer. Rien que les 5 dernières minutes de cette vidéo sont un moment d'anthologie !

posted the 11/14/2019 at 09:19 PM by starlight