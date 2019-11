Ah bah non c'est BlackSad ... Acheté 33,99€ (Fnac).Je stream le jeu avant Lundi soir au plus tard, dès que j'ai le temps ... (ce soir X019).Peut être cette après midi si j'ai une heure de libre.

Like

Who likes this ?

posted the 11/14/2019 at 12:12 PM by ioop