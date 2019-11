En amont de la G-Star 2019, l'éditeur coréen Netmarble, sous la bénédiction de Level-5, a diffusé une vidéo tournant en fond de la page d'accueil de leur MMORPG sur mobiles : Ni no Kuni: Cross Worlds.

Les personnes se rendant sur place à la G-Star 2019, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Busan en Corée du Sud, auront la chance de choisir parmi l'un des cinq personnages visibles dans la vidéo pour découvrir l'introduction du jeu et participer à un mode PvP en 3v3 appelé Great Sky Island Battles, comme le rapporte Gematsu.

posted the 11/13/2019 at 05:44 PM by zekura