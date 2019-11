"La « Tempête » a détruit votre corps d’androïde. Évoluez dans des formations nuageuses en constante évolution pour vous réparer, gagner en puissance et sauver vos amis. Profitez d’une liberté sans précédent dans ce vaste monde ouvert qui ne demande qu’à être exploré : hissez-vous au sommet des falaises, franchissez des gouffres et tirez parti de l’aspiration pour voler toujours plus vite. Utilisez des explosifs, maîtrisez l’électricité et maniez des armes de fortune pour venir à bout des sentinelles en titane et des gardiens monolithiques. Jouez seul ou explorez les ruines abandonnées en coopération."



Imaginé pour être l'un des fers de lance de l'Oculus Rift, Stormland sera jouable à partir de demain.