Disney+ : Certains films seront édités et censurés. Plusieurs scènes jugées racistes ou sexistes seront effacées des contenus proposés sur Disney+ https://20minutes.fr/high-tech/2649527-20191112-disney-certains-films-seront-edites-et-censures (20 Minutes). De la post-censure en gros

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2019 at 10:58 PM by negan