Mais c'est galère ...Pour ma part, j'ai bien galéré ... vpn gratuit (ufo vpn basic) + créer un nouveau compte Google Play (pour pouvoir télécharger Disney+ sur le Play Store US + Payer son abonnement Disney+ via Google Pay avec ma carte bancaire RevolutDonc au final, je peux visionner tout le catalogue depuis mon smartphone (Chromecast, ça merde du côté de Disney apparemment). Par contre il faudra lancer le vpn pour se connecter à l'application, ensuite on peut l'enlever et visionner son épisode, pas besoin de vpn.Quelques photos :