J'ai pas mal tâter les 2 jeux ( même si j'ai pas terminé Death Stranding encore et que Sea of Thieves continue d'évoluer et renouveler sa boucle de Gameplay ) Mais pour parler purement sur l'aspect livraisons je pense que Sea of Thieves est un meilleur Simulator Deliveroo que Death Stranding ( bien que livrer des cargaisons c'est pas l'unique but de Sea of Thieves c'est juste une compagnie du jeu )Dans Sea of Thieves ( pour l'instant il existe 3 types de cargaisons à livrer )Et ces éléments ont également des états de dégradationsLe tissus ne dois pas entrer en contact de l'eau, il est donc impératif de ne pas le mettre n'importe ou et se déplacer n'importe comment avec ( puisque une grande partie de la map de Sea of Thieves est composé de flotte), il est donc préférable d'équiper une barque a son bâteau avant de partir faire des livraisons.Avec une barque il sera plus facile de transporter le tissus sur une plage, il faudra également durant le trajet veiller a ne pas laisser le tissus à l'air libre si il pleut, il est préférable de le mettre en hauteur sur une étagère dans la cabine, certaines îles abrite des grottes on peut également attendre dans une grotte que la pluie passe... il y a vraiment plusieurs option pour préserver son tissus au sec.Pour les bouteilles de Rhums elles sont extrêmement fragile, on ne doit donc pas faire de mouvements trop brusques quand on les porte et éviter les combats... seulement c'est pas si simple contrairement à Death Stranding le monde de Sea of Thieves est très hostile et imprévisible et la nature est impitoyable, un éclair peut très bien tomber par malchance sur nos cargaisons et donc détruire nos bouteilles, un tremblement de terre ou une eruption volcanique dans le Devil's Roar une Zone très instable du jeu.En menace il est également possible d'ajouter d'autres joueurs qui veulent soit saboter nos cargaisons par plaisir de le faire ou alors nous les dérober, on peut également se faire attaquer par un Mégalodon, un Kraken ou des Navires Squelettes, des Forts Pirates, des Pièges sur les îles... l'environnement est très imprévisible et hostile dans Sea of Thieves.Pour finir les plantes, les plantes on besoins d'eau tout simplement... pour ça il existe plusieurs stratégies la plus classique, prendre un sceau et le remplir d'eau pour le jeter sur la plante, sortir les plantes a l'extérieurs quand il pleut, des joueurs sur reddit se sont servi d'un trou dans la coque comme ceciOn peut également placer un coffre maudit de sirène ( un coffre qui pleure et remplis le bâteau d'eau ) il existe également d'autres moyens il faut simplement se servir de son imagination et sa créativité avec les outils mis a disposition par le jeu.Il y a un plus gros enjeux de transporter nos marchandises dans Sea of Thieves que dans Death Stranding, il faut entretenir continuellement nos livraisons, adopter des stratégies et faire face a des imprévu en temps réel, le Monde entier est un défis et un véritable obstacle et là il n'y a pas de Game Over / on recommence à un checkpoint quand on détruit nos livraisons on recommences pas à un relais, et là pas question de récupérer nos livraisons volées aussi facilement que dans un camp de Mules si des joueurs nous les volent une course poursuite qui peut durer de longues minutes voir heures sans forcément parvenir à récupérer nos objets. C'est ça qu'il manque au système de livraisons de Death Stranding pour le rendre intéressant un monde hostile, un environnement qui relève un vrais challenge, de vrais menaces et un véritable crainte de perdre ses livraisons en plusieurs dizaines d'heures je ne ressens pas ça.