En plus de produire des jeux vidéo ARTE enrichit sa chaine Youtube de vidéo sur le jeu vidéo et plus particulièrement sur le rétro Gaming made in France!







Le second épisode porte sur "Les Voyageurs du Temps : l'invention du Point and click:







Voici sinon une vidéo d'Atomium sur 4 des productions d'ARTE:







Et pour télécharger le jeu CAPTAIN BLOOD et son manuel:



https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=1696