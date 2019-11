rumeur à confirmer ^^De plus cette personne a indiqué sur twitter que la Scarlett sera la console la plus puissante "à son lancement" ! Ce qui sous entend que la PS5 arrivera quelques jours / semaines après et que donc, la PS5 sera ensuite la console la plus puissante.Source PSErebus (twitter), il avait déjà donné des informations exactes plusieurs semaines avant que cela soit révélé, c'était concernant la date de sortie de Last of Us 2. Donc, plutôt bien informé.