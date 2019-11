Comme d'habitude, j'aime toujours remettre en état de vieux PC histoire d'en faire profiter mes proches ou juste pour le fun. Dernièrement j'ai remis en état :- Un Dell Optiplex 380 (Core 2 Duo, 4 Go de Ram) que j'ai fait passé en Xeon E5450 (Quad Core, 3 Ghz) et 8 Go de Ram. Un des rares modèles en socket 775 compatible DDR3 d'ailleurs. J'en est fait un serveur Proxmox avec un conteneur Plex et un disque dur de 1 To pour les parents (va falloir que je blinde en films de Van Damme, Jet Li et Jackie Chan pour le daron- Quelques Dell Optiplex 755 que je vais migrer en Xeon X3363 (Quad Core, 2,83 Ghz) et 8 Go DDR2.Malgré leur grand age, je peux lire des films en x265 sans problème (sans GPU) et jouer à des jeux jusqu'à la Dreamcast, Gamecube, Wii (PS2 trop limite) et pas mal de jeux PC (GPU indispensable).Bref, le sujet de cet article c'est ma découverte de mini-PC de marque Lenovo que sont les modèles M92P/M93P.J'en eu un M92P (i5-3470T) que j'utilise pour mes projets de virtualisation sous Proxmox (machines virtuelles KVM, conteneurs LXC/Docker etc) et il se débrouille plutot pas mal le bougre, surtout qu'il est silencieux (il consomme que 35 watts).J'ai voulu faire un test avec la distro Batocera (fork de Recalbox) et bon sang, ce mini PC assure grave sur Mednafen Saturn (bruit d'avion de chasse du CPU par contre, Turbo Boost surement) et avec Flycast. faudrait que j'effectue un test avec PCSX2 et Dolphin mais je pense que ça devrait pas poser problème.On peut facilement trouver ces modèles en entreprise (lors d'un renouvellement de parc) ou sur ebay à des prix allant de 100 à 200 euros.Voici les performances du M93P (i5-4570T) avec la plupart des émulateurs sachant que c'est un dual core avec hyper-threading (4 coeurs virtuels donc) avec le Intel HD Graphics 4000.Note : en dehors d'un ajout de SSD et de RAM, il est possible de faire un upgrade CPU pour ces deux modèles. Avec un E3-1265L V2 (M92P) et un i7-4750HQ (M93P), il est possible d'avoir un PC avec 8 cœurs logiques avec un TDP de 45 watts