Ma moto vient d'exploser et de disparaitre sous mes yeux, est ce qu'on peut la récupérer quelque part: y'a rien dans le garage.



Je crois qu'il faut que la débloque dans le menu fabriquer objet, merci de confirmer.



PS: Le jeu est magnifique après 12h de jeu, mais je vais pas donner mon avis comme certains après 3h de jeu alors que le jeu est fait et prévu pour tout débloquer lentement. Et j'ai vu ce qu'on allait avoir par la suite, j'ai juste hate. #tacleauxhaters