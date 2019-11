HOTEL DEL LUNA









A partir de maintenant, toutes les 3/4 semaines max, je vous proposerai un drama coréen.L'Hôtel Del Luna est un lieu mystérieux situé dans la ville de Séoul.Jang Man Wol est une très belle femme mais tout aussi colérique qui se trouve être la directrice des lieux. Suite à une grave erreur commise dans le passé, Man Wol ne peut pas quitter l'endroit, et s'en trouve prisonnière depuis plus de 1000 ans.Gu Chan Seong est un jeune homme très intelligent, diplômé d'Harvard et qui n'oublie pas d'en être fière mais il est aussi un jeune prodige de l'hôtellerie que toutes les plus grandes chaînes d'hôtels s'arrachent. Bien qu'il semble être quelqu'un de très droit et réfléchi, il est avant tout un jeune homme foncièrement gentil qui n'hésitera pas à suivre son cœur plutôt que sa tête.Suite à un pacte fait entre Man Wol et le père de Chan Seong il y a 20 ans, celui-ci va se retrouver manager de l'Hotel Del Luna, cependant un élément essentiel ne semble pas avoir été pris en compte, l'hôtel est uniquement fréquenté par des fantômes ...Dispo sur Viki : https://www.viki.com/tv/36667c-hotel-del-luna Épisodes : 16Je vous le conseille fortement. Énorme carton en Corée ou il a battu des records d'audience.Prochain drama début Décembre.