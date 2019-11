Huit modes multijoueurs locaux dynamiques, y compris le détonateur au rythme rapide, Squiditch, explosif et la pratique de tir au but.



Mode campagne convaincant avec une grande variété de défis dans toute une galaxie.



Dix personnages entièrement personnalisables avec une gamme de casques, jetpacks et antennes à débloquer pour personnaliser véritablement votre loutre.



Huit planètes luxuriantes et détaillées, y compris l'énorme station de base volcanique, la base de la poissonnerie, le terrain de jeu technologique, Ottopolis et les magnifiques temples envahis par la végétation de Lontra.

Une combinaison unique de concurrence et de collaboration qui offre une gamme de défis aux résultats imprévisibles

Un petit jeu bien sympathique arrivera dès 2020 sur Switch, PC et XBOX One. Ce jeu est The Otterman Empire.Au programme de ce jeu:Je ferai un article complet dès que je récupère internet(Un vrai galère ce déménagement