Laurie Strode va en finir une fois pour toute avec Michael Myers. Sans surprise, le serial killer au masque de William Shatner et au grand couteau a survécu à la fin d'Halloween 2018 (qui a été présenté comme la suite directe du premier Halloween de John Carpenter). On ne sait pas si John Carpenter sera une fois de plus impliqué dans le projet. En attendant, Jamie Lee Curtis partage un court teaser de Halloween Kills composé d'images du film et de séquences sur le tournage.Source : FilmActu