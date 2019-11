Le Roman Noor Filistine

Bonjour à tous et à toutes !Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y'a quelques semaines de cela, j'ai posté le premier chapitre de mon roman sur GK. Après les multiples retours et l'aide de mon ami Aros que je salue d'avance.Je peux vous présentez aujourd'hui, une nouvelle version de ce chapitre, plus travaillé cette fois-ci et ou j'ai réellement pris mon temps pour arriver à un résultat plus convaincant que la dernière fois.J'espère que le résultat de mon travail vous plaira et que le récit sera plus plaisant. J'attends vos retours dans les commentaires, et bien sur ce résultat peut-être encore amélioré et il le sera avec le temps.Bonne lecture !