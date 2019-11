Alors que le PS Now as revu sa stratégie avec une baisse de prix de l'abonnement mensuel, et l'arrivée de gros titres en disponibilité pour un temps limité.Jim Ryan as fait savoir qu'il n'était pour autant pas au programme pour les années a venir que les exclusivités fassent leur arrivée au Day One sur le service, assurant qu'il est important de garder un modèle, pour leur garantir le plus grand respect, voyez plutôt :Si Jim ne ferme évidemment pas totalement la porte a un changement a long terme sur cet aspect, ce qui est normal car il doit de par son poste envisager toutes éventualités, c'est un signe clair de plus que Sony as décidément encore foi dans le système de distribution traditionnel, et qu'ils pensent le voir perdurer encore un long moment.Voilà qui devrait rassurer quelques gamers qui s'inquiètent de l'avènement du Cloud Gaming !