Les jeux sortiront vendredi prochain.pour fêter l'évènement , annoncer l'arrivé d'un tournoi compétitif prévu du 6 décembre au 8 décembre. Sobrement nomméNous ne connaissons a ce jour pas toutes les restrictions de ce tournoi, mais on sait d'avance que ça sera du combat solo et qu'il n' yaura bien entendu que des pokémon d'épée et bouclier(Nv 50. )Cependant, certains Pokémon spéciaux ne seront pas admissibles.On ne sait pas encore quel pokémon ne sera pas autorisé pour cette compet, mais il y'a fort a parier que les légendaires seront non autorisé.