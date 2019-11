Metacritic 68/100 (49 critiques) -Pour l'instant-

JeuxActu 15/20

Millenium 7,5/10

JVLive 14/20

IGN 6,4/10

Cette dernière entrée dans la série Mario & Sonic aux Jeux Olympiques présente la meilleure collection de minijeux et d’événements à ce jour, mais entravé par un mode histoire fastidieux et une mauvaise réalisation globalement.

Gameblog 6/10

Gamekult 4/10

(22 Positives / 25 Mitigées / 2 Négatives)SpazioGames 8,2/10Attack of the Fanboy 8/10Destructoid 8/10Si le genre du party game sportif ne prête pas forcément à crier au génie, cet épisode de la saga Mario et Sonic aux Jeux Olympiques s'en tire tout de même avec les honneurs. Non seulement il propose de multiples épreuves et participants, mais l'environnement tokyoïte est mis à profit pour quelques rapides balades touristiques et, surtout, un voyage dans le passé avec dix épreuves rétro et pixelisées qui ne manqueront pas de rappeler des souvenirs aux joueurs les plus âgés. Le mode histoire reste limité sur le fond, et même sur la forme parfois, mais il a tout de même le grand mérite d'exister. Reste la question du motion gaming, qui peine toujours autant à convaincre et qu'on laissera bien volontiers de côté au privilège des commandes classiques.Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est un party game solide, à défaut d'être révolutionnaire. Sa large sélection d'épreuves, sa technique très propre et ses différents gameplays, tous très accessibles, en font un compagnon idéal pour quelques soirées réussies entre potes ou en famille. La véritable valeur ajoutée de cet opus, le mode solo, reste néanmoins une bonne idée mal exploitée, la faute à un surplus de dialogues inconséquents, qui viennent briser le rythme et tout l'intérêt de cette charmante initiative.Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne révolutionnera pas spécialement la série mais saura se démarquer par son contenu généreux et l'arrivée d'épreuves en 2D très intéressantes. Une valeur sûre en cette fin d'année pour quiconque recherche du fun à plusieurs.God is a Geek 7/10VideoGamer 7/10This latest entry in the Mario & Sonic at the Olympic Games series sports the best collection yet of minigames and events, but is hampered by a tedious story mode and overall poor execution. .Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 possède ce petit truc en plus par rapport aux jeux précédents, à savoir des épreuves rétro, éminemment sympathiques au regard des plus nostalgiques, et un aspect de de brochure touristique interactive sur Tokyo et les Jeux Olympiques qui se parcoure agréablement pour qui aime se cultiver sur ces deux sujets. Pour le reste, à savoir ce qui constitue quand même le coeur du jeu, Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020 ne semble pas encore pouvoir s'imposer parmi les classiques du genre multijoueur familial, la faute à des épreuves au gameplay parfois trop complexe, d'autres fois trop basique, ne permettant au final à aucune de sortir vraiment du lot et laissant sur le visage de ceux qui participent une moue plutôt qu'un sourire dans la majeure partie des cas.Hardcore Gamer 6/10USgamer 6/10