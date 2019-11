Rien de bien méchant comme fuite à priori, mais dans l'article du Famitu de cette semaine (celui qui à récompensé Death Stranding d'un 40/40), il est dit que Sakurai décrit une musique qui sera annoncée dans la vidéo de cette après-midi.



Il confirme que le thème "Psycho Soldier", composé à l'origine par Kanako Kodera sera arrangé par Yuzo Koshiro. La chanson a été enregistré il y a plus de 6 mois a n'a cessé de subir des modifications afin qu'elle soit proche du thème de la version arcade des années 1980.



Pour rappel, le thème de la version arcade, c'est ça:







Ce thème à été repris dans KOF'94 (OST)







... et toujours KOF94 mais l'AST cette fois:







Il y a eu d'autres versions par la suite, mais je les trouves un peu naze.

Bref, à priori, Terry Bogard devrait arriver avec plusieurs thèmes musicaux, et c'est une bonne chose vu que la musique des jeux SNK étaient souvent excellentes.